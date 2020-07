Nuovo libro-bomba di Nuzzi sui segreti vaticani

(Fotogramma)

Nuove rivelazioni sui segreti di Oltretevere. Dopo due anni di lavoro, Gianluigi Nuzzi, giornalista di inchiesta e conduttore della trasmissione Mediaset 'Quarto grado', torna a focalizzare l'attenzione sui segreti vaticani con un libro che si annuncia sulla scia dei precedenti (tra questi nel 2012 'Sua Santità' con le carte di Ratzinger pochi mesi prima della sua rinuncia al pontificato e nel 2015 'Via Crucis' che provocò arresti in Vaticano e il processo in Vaticano dal quale Nuzzi uscì prosciolto).

Il nuovo libro di Nuzzi uscirà nella seconda metà di ottobre, come ha fatto sapere lui stesso su Facebook in un video. Titolo e contenuto sono ancora top secret anche se, a quanto è dato sapere, nel volume si farà luce sui 'falsi amici' del Papa che tramano nei sacri palazzi. Il giornalista accenderà i riflettori su questioni ancora inedite.

Per la nuova uscita, Nuzzi, come del resto è sua consuetudine fare, secondo indiscrezioni porterà la prima copia all’autorità giudiziaria vaticana per verificare eventuali notizie di reato. Due anni fa, a novembre 2017, del resto aveva fatto la stessa cosa con il saggio 'Peccato Originale' nel quale svelava i presunti abusi ai danni dei chierichetti del papa nelle camerate del pre-seminario san Pio X all’interno del Vaticano. Per questa vicenda il promotore di giustizia vaticano ha appena chiesto il rinvio a giudizio di due sacerdoti. Uno di loro era l'allora rettore del pre-seminario, don Enrico Radice.