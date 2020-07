Polemica sul tortellino, Chef Rubio a Salvini: "Allora cucciolo, ti spiego..."

(Fotogramma)

"Allora cucciolo, ti spiego: è stato proposto e nessuno ha imposto, tu di cucina ne capisci poco così come di politica e cultura quindi calmino. Ora che hai fatto l’ennesima figura del 'patriota' magnate i tortellini in scatola e torna a bacia il crocifisso che solo quello sai fa". Chef Rubio risponde così via Twitter al post di Matteo Salvini in cui il leader della Lega ha preso di mira il 'tortellino dell'accoglienza', con carne di pollo al posto di quella di maiale. "Ma secondo voi se un italiano andasse in un Paese arabo a insegnare come mangiare, bere e pregare, come reagirebbero?" ha scritto Salvini.