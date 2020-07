Morì a 13 anni per crisi diabetica, tre medici a giudizio

(Fotogramma)

Tre medici a processo per la morte di Alessandro Farina, il 13enne di Pellezzano (Salerno), morto il 27 dicembre del 2017 all’ospedale "Ruggi d’Aragona" di Salerno. Sono accusati di omicidio colposo e lesioni personale colpose in ambito sanitario. Alla base delle accuse una diagnosi tardiva e una cura non adeguata. Il 13enne morì per edema celebrare e polmonare in seguito ad una grave crisi diabetica. Per un quarto indagato il Gup del Tribunale di Salerno, invece, successivamente. La sua posizione è stata stralciata per difetto di notifica.

Era il 23 dicembre del 2017 quando Alessandro Farina fu accompagnato la prima volta, dalla madre, al pronto soccorso dell’ospedale di Salerno. I medici in servizio, dopo aver visitato il 13enne e fatto la diagnosi, prescrissero dei farmaci a base di cortisone, tra cui il Bentelan, da assumere anche nei giorni successivi. Il bimbo fu dimesso e rimandato a casa. Il giorno seguente la madre provò a contattare il pediatra di fiducia che risultò, però, essere irraggiungibile, con le condizioni di Alessandro che non accennarono a migliorare. Il giorno di Natale peggiorarono al punto che la madre fu costretta a richiedere l’intervento del 118. Giunti all’ospedale "Ruggi" di Salerno, il ragazzino fu sottoposto a esami clinici, tra cui quelli ematici, che evidenziarono un altissimo livello di glicemia (oltre i 1200). Una situazione che indusse a disporre il ricovero in pediatria a l’avvio del trattamento per la regolarizzazione della glicemia. Troppo tardi, il 13enne morì due giorni dopo.