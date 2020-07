Prato, accoltella rivale in amore e aspetta la polizia

(Fotogramma)

di Silvia Mancinelli

Ha accoltellato alle spalle un connazionale con il quale era convinto che la moglie avesse una relazione. Mentre l'uomo davanti a lui si accasciava a terra in una pozza di sangue, però, non è corso via, sperando di farla franca, ma si è fermato a riflettere. E' successo poco fa nella zona San Paolo di Prato, in via dell'Alberaccio.

L'accoltellatore, un cinese 30enne perfettamente integrato nel territorio e padre di due bambini, ha agito in mezzo alla strada, accecato dalla sete di vendetta e, al grido del testimone che gli intimava di fermarsi, si è seduto in attesa delle volanti della Polizia, arrivate poco dopo. Il marito furioso è stato arrestato per tentato omicidio, il rivale è invece stato trasportato in gravi condizioni in ospedale.