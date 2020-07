Uno dei due uomini coinvolti nella sparatoria che ha visto l'uccisione di due agenti nei locali della Questura di Trieste, "questa mattina aveva fatto una rapina". Questo il racconto di una poliziotta dopo la sparatoria: "A un semaforo - continua nell'audio pubblicato sul sito di Adnkronos - aveva portato via lo scooter a una signora facendola cadere per terra. Poi lo hanno portato in Questura insieme con il fratello. Sembra che abbia preso la pistola a uno dei colleghi e ha sparato...".