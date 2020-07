Colpo di fucile in casa, morto 16enne

Immagine di repertorio (Fotogramma)

di Silvia Mancinelli

Un 16enne è morto sul colpo alle 13,15 nella sua abitazione in via Monte Asdrualdo a Fermignano, in provincia di Pesaro-Urbino, colpito da un proiettile di fucile. Sul posto i sanitari dell'ambulanza che non hanno potuto che constatare la morte, avvenuta sul colpo, e i carabinieri di Urbino impegnati a ricostruire la dinamica. Tra le ipotesi al vaglio, l'incidente o il suicidio.