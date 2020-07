Sicurezza, Gabrielli: "In decreti Salvini ci sono cose utili"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

I decreti sicurezza uno e due di Salvini? "Dal mio punto di vista ci sono cose utili, che sono cose che abbiamo noi stessi concorso a realizzare, e altre cose che ovviamente attengono a un'impostazione politica, che io personalmente non necessariamente condivido". E' quanto ha detto il capo della Polizia Franco Gabrielli, intervenendo al Festival delle Città dove ha parlato di immigrazione. "Ritengo che alcune questioni debbano essere affrontate in modo diverso ma io ho il grandissimo vantaggio di essere un funzionario dello Stato e di non dover dare patenti di correttezza a chi mi governa". "Poi c'è un tema che riguarda le multe alle Ong, sulle quali io non sono d'accordo, ma è una questione che attiene al mio foro interno - conclude -. Liquidare in maniera negativa un impianto normativo per alcune norme credo però che non sia un approccio corretto".

