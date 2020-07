Trieste, chi sono gli agenti uccisi

Nella foto Pierluigi Rotta e Matteo Demenego

Erano entrambi giovanissimi. Pierluigi Rotta aveva 34 anni. Originario di Pozzuoli nel napoletano, era nato a Napoli il 2 maggio del 1985, era figlio di un agente in pensione che aveva lavorato alla Questura di Napoli. Era stato assegnato alla questura di Trieste nel mese di giugno del 2016. Matteo Demenego era di Velletri, con il collega in servizio all'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico. Era nato a Roma il 27 settembre del 1988. Aveva festeggiato il compleanno domenica scorsa. La sua prima assegnazione alla questura di Trieste risaliva al mese di settembre del 2013. Sono morti entrambi nel corso della sparatoria in Questura a Trieste. Matteo su Facebook tra le foto del Colosseo postava: "Un romano che lascia Roma non emigra, va a controlla' le colonie". Sulla sua pagina Fb gli amici hanno iniziato a lasciare i primi messaggi di cordoglio. La sua prima assegnazione alla questura di Trieste risaliva al mese di settembre del 2013. Matteo e il collega Pierluigi Rotta erano entrambi fidanzati.

