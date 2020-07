Trieste, "a sparare il fratello con problemi psichici"

(Fotogramma)

Avevano regolare permesso di soggiorno da dieci anni i due fratelli dominicani Alejandro Stephan Meran e Carlysle Stephan Meran che hanno dato vita alla sparatoria nella Questura di Trieste. E' quanto apprende l'Adnkronos da fonti inquirenti. Secondo quanto ricostruito, a sparare e uccidere i due poliziotti, l'agente Pierluigi Rotta, di 34 anni, l'agente scelto Matteo Demenego, di 31 anni è stato Alejandro Stephan Meran, affetto da problemi psichici, che era stato portato in questura dopo essere stato fermato per una rapina. Accompagnato in bagno, all'uscita ha sfilato la pistola a uno dei due poliziotti e ha iniziato a sparare a bruciapelo contro gli agenti. In queste ore il pm di turno sta interrogando il fratello dell'assassino.

