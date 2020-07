"Difenditi da solo", Rita Dalla Chiesa attacca Rubio

(Fotogramma)

Anche Rita Dalla Chiesa, figlia del generale ucciso dalla mafia nella strage di via Carini, all'attacco di Chef Rubio per le esternazioni su Twitter dopo la sparatoria di ieri nella questura di Trieste, costata la vita a due agenti. "Allora - scrive sul social la conduttrice -, adesso basta con questa storia della mancanza di preparazione dei nostri ragazzi delle #Forze Dell’Ordine. @rubio_chef, se mai ti capiterà di essere minacciato pesantemente da qualcuno, difenditi da solo, visto che di loro non ti fidi. Vergognati per la tua immensa pochezza". "Sapesse almeno cucinare...", aggiunge in un messaggio successivo.