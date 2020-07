Doodle di Google celebra la Giornata Mondiale degli Insegnanti

Oggi è la Giornata Mondiale degli Insegnanti. Per l'occasione Google ha realizzato un doodle animato con l'immagine di un polpo davanti alla lavagna e tanti pesci colorati come studenti.

La Giornata, si legge sul sito dell'Unesco, "commemora la sottoscrizione delle Raccomandazioni dell'Unesco sullo status di insegnante, la principale struttura di riferimento per i diritti e le responsabilità dei docenti su scala mondiale, ed ha come obiettivo fondamentale quello di suscitare riflessioni sul ruolo dei professionisti della formazione, sulle sfide che affrontano quotidianamente, sulle difficili condizioni di lavoro a cui sono spesso sottoposti".

"Con l'adozione dell'Obiettivo 4 di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 'Istruzione di qualità', gli insegnanti vengono riconosciuti come soggetti chiave per l'attuazione dell'Agenda 2030 sull'educazione. Il loro impegno infatti - si sottolinea - è fondamentale per fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti, con l'obiettivo di incrementare il livello di alfabetizzazione globale e ridurre l'abbandono scolastico precoce, contribuendo a migliorare la vita delle persone e a raggiungere lo sviluppo sostenibile".

"Oggi è la Giornata Mondiale degli Insegnanti. Sono una docente e so bene quanto duro lavoro ci sia dietro la preparazione di ogni ragazzo - scrive su Facebook la sottosegretaria all'Istruzione, Lucia Azzolina - Voglio perciò ringraziare tutti i colleghi insegnanti che ogni giorno contribuiscono alla crescita dei nostri studenti. Chi insegna fa un mestiere bellissimo, ma anche molto faticoso. Un impegno che va maggiormente riconosciuto. Come governo lavoreremo in questa direzione".