Arriva la pioggia da Nord a Sud

(Fotogramma)

L'atmosfera sta per accusare un altro duro colpo per effetto di un minaccioso vortice di bassa pressione che già in queste ore punta dritto verso l'Italia. Dopo una mattinata con un tipo di tempo relativamente tranquillo, ecco che cambia. Il contesto domenicale infatti, sarà all'insegna di un nuovo e graduale peggioramento che si attiverà nel corso delle prossime ore, come segnalano gli esperti di IlMeteo.it.

Prima del vero e proprio peggioramento segnaliamo un ritorno delle correnti di Bora sui versanti adriatici che continueranno a mantenere attive condizioni meteo molto instabili con alcuni temporali che si spingeranno poi al Sud specie tra la Calabria e il nord-est della Sicilia. Deboli piogge sparse inoltre, bagneranno la Basilicata e il sud della Campania.

Attenzione invece tra il pomeriggio e la sera quando l'approssimarsi dell'annunciato vortice di bassa pressione attiverà un ulteriore e rapido aumento delle nubi sui comparti alpini e prealpini dove potranno già cadere parecchie piogge in rapida estensione anche alle pianure della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Sarà il preludio ad un nuovo severo peggioramento atteso soprattutto tra la sera e la notte successive. Sotto stretta osservazione saranno gran parte del Nordovest dove sono attese forti piogge, temporali e locali nubifragi in particolare sul alto Piemonte, Lombardia e in seguito su Liguria, Emilia occidentale e alta Toscana.

Il forte peggioramento si trasferirà in seguito sull'area tirrenica e al Sud dove insisterà anche per gran parte della giornata di lunedì quando il vortice ciclonico viaggerà dal mare di Liguria verso quello di Sicilia attivando così una profonda circolazione ciclonica carica di maltempo e forti venti.