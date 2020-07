Travolti dall'auto in discesa, feriti bimbi dell'asilo

Il più grave dei 5 bimbi investiti questa mattina davanti a un asilo di Chieri è stato portato in codice rosso al Regina Margherita. Gli altri due, invece, trasferiti in ospedale in codice giallo e verde erano, soprattutto, solo spaventati. A quanto si apprende, l’auto che ha investito il gruppetto di bimbi e’ di proprietà del padre della titolare dell'asilo. Sul posto carabinieri e polizia locale per gli accertamenti del caso.