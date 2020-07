Guasto alla rete Telecom, l'hashtag #Timdown spopola tra rabbia e ironia

Tim (Foto Fotogramma)

Notte agitata per gli utenti Telecom a causa di un guasto sulla rete che ha causato problemi di connessione in tutta Italia. Secondo Downdetector migliaia di segnalazioni sono arrivate da Roma, Milano, Napoli, Firenze, Bologna, Torino, Padova, Brescia, Genova e Verona. Per ore è stato inoltre impossibile raggiungere i sistemi di assistenza ai numeri 119 e 187 oltre alle App MyTim.

Il picco è stato raggiunto tra l'una e le 4 di notte e subito sui social network è partito il tam tam. Su twitter l'hashtag #timdown è diventato trend topic e ha scandito la notte degli utenti tra rabbia e ironia. "È una cosa incredibile. Solo la @TIM_Official crasha come servizio alle 1.39 di notte. Non si può né fare una nerdata alla play oppure guardarsi una serie TV in santa pace. Vi ringraziamo molto per il vostro impeccabile servizio", scrive un utente.

"La Tim balla come il ballerino scemo della loro pubblicità", esclama un altro. E ancora: "Non ci vado a dormire! Ho un episodio da finire! Ridatemi la connessioneeeee". "Fate veloce, che se no mi tocca pensare alla mia vita". C'è poi chi da Napoli ringrazia Dio per il ritorno alla connessione alle 4.49, chi torna al passato ("Oggi ho visto una ragazza di diciassette anni appena utilizzare una cabina telefonica") e chi si proietta al futuro ("'Dovete socializzare fra voi' sarà il nuovo slogan della Tim"). "Uno non può nemmeno guardarsi un porno in santa pace che crasha tutto...", rivela un altro utente.

In merito al guasto, Tim ha fatto sapere che "si è trattato di un problema temporaneo verificatosi durante la scorsa notte a una linea del traffico dati che ha determinato disagi per alcuni clienti solo in relazione alla navigazione internet. Il tutto è durato circa 3 ore ed è rientrato già nella prima mattinata odierna".