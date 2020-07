"Aridaje", Rubio su pistola tolta a un vigile

(Foto Fotogramma)

Il 68% degli italiani riconosce il diritto all'accoglienza e il 63% degli intervistati ha effettivamente confermato di essere stato esposto a fake news sul tema. E' quanto risulta da una ricerca condotta dalla Ipsos per WeWorld Onlus. A farvi riferimento è Rubio che in un post su Twitter scrive: "Ooooh! Carissimi @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni , potete smettere di fare i finti paranoici, inculcando #FakeNewsMedia nella testa del vostro sparuto gruppo di sostenitori. Il vostro fascio razzismo non ha attecchito: ritentate, sarete più fortunati".

In un altro tweet lo chef, riallacciandosi a un'altra notizia di cronaca ('Castelvetrano, giovane rapinatore ruba la pistola e semina il panico') e tornando su un argomento che lo aveva visto al centro di una bufera in occasione della sparatoria a Trieste, scrive: "ARIDAJE!! Chi è lo stronzo? Io che vi riporto alla realtà o voi che fate finta che non ci sia un CAZZO di problema? Ma è mai possibile? Ma come stiamo messi? Senza vocazione, preparazione e supporto totale da parte dei vertici, ci saranno altre tragedie".