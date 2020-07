Altro che autunno

Immagine d'archivio (AFP)

Continua l'espansione anomala dell'alta pressione africana. Anche domenica sull'Italia temperature calde - in certi casi in aumento - con picchi di 31°C. Ma da lunedì si attende un forte peggioramento al Nordovest, poi sul resto del Nord e parte del Centro. Ma, a seguire, torna l'alta pressione che continuerà a mantenere condizioni meteo tutt'altro che autunnali.



"Le alte pressioni - sottolineano gli esperti de 'IlMeteo.it' - non riescono a garantire la stabilità assoluta che caratterizza invece i mesi estivi. Gioco forza, dobbiamo attenderci alcuni disturbi che si tradurranno in una maggior nuvolosità dovuta ad infiltrazioni d'aria umida atlantica".



"Le aree dove il sole sarà maggiormente disturbato dalle nubi saranno quelle del Nord, le aree interne e tirreniche del Centro e la Sardegna" e, per questo, "non sono da escludersi deboli piogge a ridosso della Liguria e delle coste più settentrionali della Toscana".

"Attenzione - continuano gli esperti - anche alle nebbie sulle zone pianeggianti del Nord e nelle vallate interne del Centro" dove si potranno aver sensibili riduzioni alla visibilità. "Sul resto del Paese un caldo sole continuerà ad avvolgere la domenica mantenendo un'atmosfera praticamente estiva. Le temperature infatti risulteranno un po' ovunque superiori alla media, specialmente sulle Regioni meridionali e sulle isole".

Dalla serata, concludono, "assisteremo ad un ulteriore incremento della nuvolosità al Nordovest e sull'area tirrenica per l'approssimarsi di una perturbazione atlantica che interesserà il nostro Paese con gli inizi della prossima settimana".