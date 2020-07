A Lampedusa anche la 'barca dei bambini'

Ancora una 'barca dei bambini' a Lampedusa. Tra le tre imbarcazioni arrivate tra ieri sera e l'alba di oggi sull'isola c'era anche una imbarcazione in legno con una settantina di persone a bordo, di cui più di 20 bambini. Uno di appena una settimana e un altro di un paio di mesi. Sono 47 le donne e 8 gli uomini, nella maggior parte originari della Costa d'Avorio. Due donne in stato di gravidanza sono state trasportate in elisoccorso a Palermo.