Roma, tenta di dar fuoco a casa poi si getta dal balcone e muore

Ha provato a dare fuoco all'appartamento in cui viveva da sola, poi si è gettata dal balcone del sesto piano. Una donna di 64 anni è morta questa notte a Roma. I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo l'una di notte per un incendio in un appartamento in un palazzo a via L'Aquila n 35. Dopo aver spento le fiamme, evitando il propagarsi dell'incendio nelle altre stanze, i Vigili del Fuoco hanno rinvenuto il corpo della donna nel cortiletto interno del palazzo.