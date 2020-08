Bus di linea esce di strada nel Milanese

(FOTOGRAMMA)

Un bus di linea con numerosi bambini a bordo è uscito di strada a Besate, in provincia di Milano. I bambini starebbero tutti in buone condizioni ma l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, ha dichiarato la maxi emergenza per il numero elevato di bimbi coinvolti nell'incidente sulla strada statale 527.

Sette le persone portate in codice verde negli ospedali della zona. Sul bus anche degli adulti: alcuni, riferisce sempre l'Areu, si sono allontanati in autonomia.