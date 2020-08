Torino, incendio alla Cavallerizza Reale /VIDEO

Incendio alla Cavallerizza Reale di Torino, storico complesso architettonico dichiarato patrimonio Unesco. Le fiamme - che sono scoppiate poco prima delle 8 (VIDEO) - hanno interessato le ex stalle cosiddette 'Pagliere', dove ci sono i magazzini dell’edificio che si trova in centro città, prima di venire domate dopo circa due ore. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, forze dell’ordine e sanitari del 118 a scopo precauzionale.

Spente le fiamme al via le ultime operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell'area, a seguito del crollo parziale di una porzione del tetto bruciato: circa 400 mq di superficie sono andati distrutti. Nessuna persona è rimasta ferita. Ancora sconosciute le cause del rogo.

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha fatto un sopralluogo dell'area con l'assessore al Patrimonio, Antonino Iaria. La zona andata in fiamme - sottoposta a sequestro, come confermato all'Adnkronos dal prefetto di Torino Claudio Palomba - è occupata da tempo da esponenti dei collettivi.

APPENDINO - "Dobbiamo ringraziare i Vigili del Fuoco per lo straordinario lavoro che hanno fatto perché grazie al loro intervento si è riusciti a domare un incendio che poteva generare certamente più danni" ha detto la sindaca.

"Difficile ora fare valutazioni a caldo ma fa male vedere un edificio storico in fiamme. Si faranno accertamenti per capire le cause che hanno provocato il rogo" ha aggiunto Appendino, precisando che "siamo andati a vedere Auditorium Rai e archivio, lì non ci sono stati danni quindi si è ridotto il possibile impatto delle fiamme". Sulle cause, ha osservato, "non posso dare informazioni sommarie. Appena le avremo le daremo. Poi le valutazioni si faranno successivamente".