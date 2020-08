Caldo anomalo nel weekend

(Fotogramma)

Dopo la fase di maltempo che interesserà il nostro Paese nei prossimi giorni, nel corso del fine settimana è previsto un miglioramento su buona parte dell'Italia, grazie alla rimonta dell'alta pressione di origine africana. Il team del sito ILMeteo.it comunica che tra sabato 26 e domenica 27 è atteso un nuovo 'ruggito africano' che porterà ad innalzare le temperature fino a toccare picchi anomali per la stagione.

Sabato 26 il sole splenderà su quasi tutte le regioni: qualche locale piovasco potrà bagnare la costa orientale della Sardegna e i settori ionici della Sicilia. Come anticipato però, il vero colpo di scena saranno le temperature, previste in aumento e ben oltre le medie di questo periodo, con punte oltre i 24-25 gradi specie al Centro Sud. Attenzione al ritorno della nebbia sulle pianure del Nord che limiterà la visibilità in particolare durante la notte e alle prime ore del mattino.

Domenica 27 saranno poche le novità: ancora tanto sole su buona parte dell'Italia, salvo locali nebbie nella prima parte della giornata sui settori settentrionali.