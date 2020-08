Mondo di Mezzo, la difesa: "41bis inumano per Carminati"

"Attendiamo la revoca del 41bis e se ciò non dovessere accadere in automatico faremo un'istanza. Carminati ha un 41bis inumano a Sassari, come tutti i 41bis". A dirlo all'Adnkronos l'avvocato Cesare Placanica, difensore di Massimo Carminati, all'indomani della sentenza della Cassazione che ha fatto cadere il 416bis, l'accusa di associazione mafiosa. "Successivamente - dice Placanica - valuteremo se fare un'istanza di scarcerazione nell'attesa che la Corte d'Appello di Roma ridetermini la pena".