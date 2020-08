Pozza di urina in corridoio ospedale, la denuncia /Video

"Urina fuoriesce da un bagno guasto del padiglione 15 del Policlinico di Napoli". E' quanto scrive in un post su Facebook, condividendo un video, il consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Fatti del genere sono inaccettabili in una struttura ospedaliera" scrive, annunciando di aver "inviato una nota all'azienda ospedaliera universitaria 'Federico II'" perché intervengano "con la massima urgenza".

Nel filmato si vede "una pozza di urina sul pavimento di un corridoio" che "fuoriesce dalla porta di un bagno sul quale è stato apposto un cartello" con la scritta wc guasto."Fatti del genere" non si possono accettare, scrive. "Per tale ragione, contestualmente, abbiamo anche chiesto l'accertamento di eventuali responsabilità in ordine a questo assurdo episodio".