Bellomo, "nessun reato": archiviata inchiesta milanese

Il gip di Milano Guido Salvini ha archiviato, come chiesto dalla procura, l'inchiesta milanese sull'ex consigliere di Stato Francesco Bellomo accusato di stalking e violenza privata su quattro studentesse della scuola di preparazione alla magistratura 'Diritto e scienza' con sede nel capoluogo lombardo.

Nel provvedimento del giudice si sottolinea come "non si ravvisano negli atti elementi costituenti i reati di atti persecutori e di violenza privata e di conseguenza deve essere accolta la richiesta di archiviazione".