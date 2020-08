Riti esoterici per circuire i più deboli, arrestata insegnante religione

Di professione insegnante di religione, nel tempo libero frequentatrice di mense dei poveri, chiese, case di riposo e soggiorni della Caritas, circuiva i più deboli impadronendosi del patrimonio mobiliare e immobiliare delle vittime (sei quelle accertate), nonché dei loro soldi e di ogni oggetto di valore, facendogli sottoscrivere Procure Speciali, testamenti e deleghe a operare su conti correnti in suo favore. Ad arrestare la 59enne, nata a Reggio Calabria ma residente a Messina, sono stati i finanzieri al termine di lunghe indagini scattate dopo la denuncia presentata da un 43enne reggino.

Attraverso un modus operandi ormai ben consolidato, l'insegnante di religione riusciva ad accaparrarsi il patrimonio delle vittime anche facendo ricorso a rituali e pratiche esoteriche. Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato le istruzioni per praticare riti magici per rimuovere le vibrazioni negativa dalla casa, una 'corazza di protezione' con simbologia del settore, un 'captatore tri-sensor', nonché un talismano per una fantomatica protezione duratura e che consentivano alla donna di incidere in modo suggestivo ed ancora più penetrante sulla già debole psiche delle vittime. In manette, la donna è ora nel carcere di Messina-Gazzi.