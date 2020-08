A Roma il Corso in leadership discernente

(Adnkronos)

Una leadership capace di fare proprio il metodo del discernimento per un approccio che unisca etica e management, spiritualità e leadership. E' in questo contesto - attualissimo, sia nel mondo religioso che in quello del business - che si inserisce il nuovo Corso in Leadership Discernente organizzato dalla Curia Generalizia dei gesuiti, in collaborazione con alcune tra le migliori business school al mondo: la McDonough School of Business dell'Università di Georgetown, Le Moyne College, e Esade Business & Law School. Il corso ha l'obiettivo di formare figure di alto livello all'interno della Chiesa e nel mondo degli affari nella combinazione interdisciplinare fra educazione manageriale e principi ignaziani.

''In un mondo oggi così diviso, i bravi leader sanno riconciliare e portano speranza. In un mondo in cui i valori sono compromessi e la realpolitik sembra sempre avere la meglio, dobbiamo sostenere coloro che difendono la verità, la giustizia a la libertà, i leader che credono nelle persone e in Dio'', afferma Padre Arturo Sosa, S.J., superiore generale della Compagnia di Gesù. ''Il corso, presentato oggi a Roma, nasce con l'obiettivo di collaborare con i leader verso questi obiettivi, per far sì che questi possano guidare le loro organizzazioni e costruire un mondo diverso, dove i poveri siano aiutati a rialzarsi invece che schiacciati ed emarginati. Non è troppo tardi: possiamo ancora fare la differenza''.

Il corso è oggi rivolto a dirigenti ecclesiastici, funzionari dei Dicasteri vaticani, Superiori generali, sia uomini che donne, ai gesuiti e ai partner laici che occupano posizioni di leadership. Con l'evolversi del programma, vi è la volontà di renderlo disponibile anche ai dirigenti d'azienda in tutto il mondo. ''Con l'aumentare delle complessità a livello globale, abbiamo bisogno di leader che in tutto il mondo e in tutte le organizzazioni siano pronti ad applicare i migliori strumenti, tecniche e logiche per risolvere i problemi più urgenti che la società ci pone, che siano capaci di gestire con successo il cambiamento e aggregare le persone per il bene comune'', ha affermato Paul Almeida, preside della McDonough School of Business dell'’Università di Georgetown.

''In quanto istituzione universitaria cattolica e gesuita più antica degli Stati Uniti, Georgetown e la sua McDonough School of Business sono orgogliose di collaborare con la Curia Generalizia della Compagnia di Gesù e con i nostri colleghi gesuiti di tutto il mondo per sviluppare e realizzare questo importante programma''.

La prima edizione del corso si concluderà a fine ottobre. I partecipanti hanno trascorso due settimane a Roma, acquisendo le conoscenze di management e leadership più avanzate dell'Università di Georgetown e dei professori di Le Moyne, così come gli insegnamenti ignaziani dei partner gesuiti e laici. Il programma offre un curriculum a livello dirigenziale con una prospettiva globale, che pone enfasi su etica e valori. Mira a offrire a figure senior l'opportunità di riflettere e condividere le sfide e il potenziale derivante dalla loro leadership. I moduli principali del programma si concentrano sul discernimento, sulla leadership adattiva, sulla strategia e la comunicazione, mentre i restanti moduli vengono scelti dai partecipanti in base alle proprie esigenze.

Quattro professori della Georgetown, incluso il Preside Paul Almeida, hanno trattato argomenti che spaziano dalla strategia e comportamento organizzativo, alla creatività e all'innovazione, costruendo alleanze e creando occasioni di discussione. David McCallum, S.J., vice presidente per l'integrazione e lo sviluppo della missione, Le Moyne College, ha collaborato con gli altri membri della Curia Generalizia dei gesuiti per impartire le lezioni relative ai moduli sulla leadership ignaziana, compresi gli argomenti di sinodalità, grazia, leadership per il cambiamento, pericoli della leadership e pratiche riflessive.