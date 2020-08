Conte in Campidoglio, stretta di mano con Raggi

Accolto dal sindaco di Roma Virginia Raggi, il premier Giuseppe Conte è arrivato in Campidoglio, dove si tiene la giornata del folklore e delle tradizioni popolari. Stretta di mano tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la prima sindaca del M5S Virginia Raggi alla giornata del folklore e delle tradizioni popolari. "Tutti insieme dobbiamo lavorare per scacciare via l'Italia brutta che si annida purtroppo in quelle centinaia di messaggi che arrivano alla senatrice Segre ogni giorno, quello è il linguaggio dell'odio" ha detto il premier. "Inviterò tutte le forze politiche" di maggioranza e opposizione a "introdurre norme" con l'obiettivo di "contrastare il linguaggio dell'odio a tutti i livelli", ha rimarcato Conte.