Investiti e sbalzati giù da un ponte, morti due uomini

Dramma sulla strada statale 7 bis, all'altezza del comune di Montemarano, in provincia di Avellino. Due uomini hanno perso la vita investiti da un'auto e sbalzati giù da un ponte. Si tratta di un 52enne e un 64enne entrambi di Serino (Av). I due si erano fermati per soccorrere un automobilista in panne quando una vettura li ha travolti. Tutto è nato da un incidente che ha coinvolto quattro autovetture. Sul posto i carabinieri della compagnia di Montella.