Cartolina con insulti e minacce di morte a don Biancalani

Dal profilo Facebook di Don Biancalani

Una cartolina con "baci da Riccione" indirizzata a Massimo Biancalani, piena di altri insulti e minacce di morte per il suo impegno a favore degli immigrati. L'ha ricevuta ieri e postata oggi su Facebook don Biancalani, parroco di Vicofaro a Pistoia. Il francobollo sulla cartolina non è vistato, cosa che lascia supporre che sia stata recapitata a mano dall'autore.

"Rendo pubblico - scrive il parroco nel post - per denunciare quanto avviene intorno a noi... Nell’ostilità/indifferenza di chi dovrebbe esplicitamente difenderci e sostenerci!". E in un post successivo aggiunge: "In questo clima comincio a temere che prima o poi qualcuno trovi il modo di farci del male, c'è troppo odio intorno a noi".

Nella parrocchia di Vicofaro don Biancalani sta dando ospitalità a circa 200 migranti. E per trovare soluzioni che permettano di superare l'emergenza dell'accoglienza nella parrocchia pistoiese, il vescovo della città toscana, Fausto Tardelli, ha inaugurato la scorsa settimana un tavolo istituzionale al quale partecipano la diocesi, don Biancalani, la Regione Toscana, la Caritas e associazioni di volontariato. "E' un fatto positivo - commenta il parroco - L'esperienza dell'accoglienza di Vicofaro, però, non deve essere vista come un problema ma come una risorsa".