Ocean Viking attracca a Pozzallo, due donne incinte e due bambini in ospedale

(FOTOGRAMMA)

La Ocean Viking, con a bordo 104 persone, è attraccata al porto di Pozzallo. Sulla banchina, ad accogliere i migranti salvati il 18 ottobre, gli operatori umanitari e le forze dell'ordine. A bordo 41 minori - in quattordici hanno meno di 15 anni - e anche due bambini piccolissimi.

Secondo quanto emerge dal rapporto sanitario del medico marittimo i profughi sono tutti affetti da scabbia. Due donne in stato di gravidanza sono state trasferite nell'ospedale di Ragusa, mentre, due bambini, rispettivamente di 3 anni e di 15 mesi, con problemi respiratori, sono stati ricoverati nell'ospedale di Modica.

I migranti saranno ricollocati in Francia e Germania, in particolare, che ne accoglieranno 70 su 104. Una decisione arrivata dopo il moltiplicarsi degli appelli a far sbarcare i migranti dalla nave della Msf Sos Mediterranée ormai da 12 giorni in mare.