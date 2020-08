Ultraleggero precipita a Santa Severa: un morto e un ferito

Un ultraleggero è precipitato intorno alle 16 a Santa Severa, in località Marina di Tolfa, in provincia di Roma. A bordo del velivolo c'erano due uomini, uno è morto, mentre l'altro è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco del comando di Roma da Cerveteri e Civitavecchia. Non sono ancora chiari i motivi dell'incidente. Nella caduta l'ultraleggero ha tranciato i cavi di un traliccio.