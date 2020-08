Una donna di 68 anni è rimasta ferita in una frana che ha colpito la sua abitazione a Castiglione Chiavarese nell'entroterra del Levante genovese, una delle zone più colpite dal maltempo di queste ore in Liguria. La donna è stata soccorsa ed estratta dall'abitazione è trasportata dal 118 in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.