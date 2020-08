Alessandria, questore: "Prime ipotesi escludono matrice eversiva"

"Le prime ipotesi sembrano escludere una matrice eversiva o terroristica". Così il questore di Alessandria Michele Morelli al suo arrivo davanti alla cascina esplosa questa notte nell'alessandrino a Quargnento.

"Questo è quello che possiamo dire per rassicurare l’opinione pubblica- ha aggiunto - ora lasciamo lavorare gli investigatori. E’ stata una disgrazia grandissima, ci sarà da fare un lavoro certosino per risalire alle cause".