Lazio-Celtic, Daspo per 7 tifosi ospiti

(Foto Afp)

Sette tifosi del Celtic Glasgow sono stati raggiunti dal Daspo per la durata di 5 anni. In particolare, 4 tifosi, durante le operazioni di prefiltraggio, sono stati sorpresi con degli artifizi nascosti negli indumenti, oltre al provvedimento del Daspo sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Due tifosi si sono presentati ai tornelli dello Stadio Olimpico senza documenti. I due hanno prima spintonato gli steward per entrare allo stadio e poi gli hanno messo dei soldi in tasca nel tentativo di corromperli. Sono così stati denunciati per violenza nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi dove si svolgono le manifestazione sportive e tentata corruzione.

Infine, l’ultimo Daspo ha riguardato sempre un tifoso scozzese, che, palesemente ubriaco, durante i controlli allo stadio, ha rifiutato di fornire le proprie generalità e nonostante l’intervento di uno steward scozzese, rivolgeva diverse offese agli agenti della Polizia di Stato in servizio credendo di non essere compreso. Lo stesso tifoso, come accertato successivamente, stava cercando di accedere allo stadio utilizzando un biglietto intestato ad altra persona.