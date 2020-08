Nuovo incendio a Roma, Fiorella Mannoia: "Tira aria fetida"

(Foto Fotogramma)

"Questi vigliacchi hanno messo in ginocchio un’altra famiglia. Tira un’aria fetida e pericolosa. Incendio a Centocelle, bruciato bar che ha dato solidarietà a La Pecora Elettrica". Così Fiorella Mannoia su Twitter commenta il nuovo incendio che nella notte ha distrutto il Baraka Bistrot a Centocelle.















Questi vigliacchi hanno messo in ginocchio un'altra famiglia. Tira un'aria fetida e pericolosa. Incendio a Centocelle, bruciato bar che ha dato solidarietà a La Pecora Elettrica https://t.co/VaYBBlZC1I via @fanpage — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) 9 novembre 2019

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via dei Ciclamini per spegnere le fiamme divampate all'interno del locale. Lo stabile è stato evacuato ma non è stato riscontrato alcun danno strutturale all'edificio. Sulle cause sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri di Centocelle.