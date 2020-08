Venezia, acqua alta anche domani: chiuse le scuole

(Foto Afp)

Visto il proseguire delle avverse condizioni meteo a Venezia e zone limitrofe, è stato deciso che anche domani, giovedì 14 novembre, l'attività scolastica di ogni ordine e grado sarà sospesa. La sospensione varrà per gli istituti del centro storico di Venezia, delle isole, di Lido e Pellestrina.

L’Amministrazione ringrazia il corpo docente, le educatrici, il personale tecnico, amministrativo e ausiliario che sta effettuando rilievi e sopralluoghi per verificare lo stato dei vari plessi scolastici e la loro messa in sicurezza, oltre a svolgere le attività di pulizia per garantire l’agibilità degli stessi al rientro degli studenti.