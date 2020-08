Caso Cucchi, oggi la sentenza d'Appello ter per i medici

(Adnkronos)

I giudici della Corte d’Assise d’Appello di Roma sono entrati in camera di consiglio per emettere la sentenza nei confronti di cinque medici dell'ospedale Sandro Pertini per la morte di Stefano Cucchi, arrestato nell'ottobre 2009 per possesso di droga e deceduto una settimana dopo. La sentenza è attesa nel pomeriggio.

Nel processo d'Appello Ter sono imputati i medici Aldo Fierro, Stefania Corbi, Flaminia Bruno, Luigi De Marchis Preite e Silvia Di Carlo che si occuparono a vario titolo di Stefano durante il ricovero nel reparto protetto. Il sostituto procuratore generale Mario Remus nell'udienza del 6 maggio scorso ha chiesto il non doversi procedere per prescrizione del reato.

Un iter processuale che ha visto gli imputati, inizialmente alla sbarra con l'accusa di abbandono di incapace diventata poi di omicidio colposo, prima condannati nel giugno 2013 e poi assolti in appello. Successivamente intervenne la Cassazione che ordinò un processo d'Appello bis dove i nuovi giudici confermarono l'assoluzione. Infine il nuovo rinvio stabilito dalla Suprema Corte che ha dato vita al terzo processo d'Appello.

