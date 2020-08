Conte a Pellestrina, l'isola devastata dall'acqua

Il premier Giuseppe Conte è arrivato poco fa in motoscafo a Pellestrina, l'isola della laguna più devastata dall'acqua alta eccezionale del 12 novembre notte e dove si è registrata l'unica vittima di questo disastro, un 68enne fulminato per un corto circuito nella sua casa invasa dalla acqua. Il premier ha fatto quindi un giro per il centro e visitato alcune abitazioni private inondate dall'acqua.