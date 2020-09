Saluto a figlia di Salvini, Giletti risponde alle polemiche

(Otto e Mezzo /La7)

Massimo Giletti risponde alle polemiche social dopo il saluto in diretta a 'Non è l'Arena' alla figlia di Matteo Salvini. "La saluta anche lo zio Giletti, visto che siamo alla famiglia allargata la domenica", le parole esatte del conduttore, poi preso di mira su Twitter. Ma il giornalista, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e Mezzo' minimizza: "Ho detto zio Giletti? Era una battuta, l'importante è che ho fatto le domande che dovevo". E ancora: "Vorrà dire che la prossima settimana saluterò Fulvia e Flavia che sono le figlie di Zingaretti. Io mi sarei preoccupato di più se non gli avessi chiesto di prendere posizione sull'odio e contro gli estremismi... Poi capisco che ora bisogna stare lì con la lente di ingrandimento, però questa cosa si commenta da sola...". La chiosa di Gruber: Salvini "te l'ha servita su un piatto d'argento".