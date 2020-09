Scuole chiuse in Toscana, ecco dove

(Fotogramma)

Il maltempo sferza la Toscana e provoca la chiusura di scuole in diversi centri. A Pisa, da oggi pomeriggio chiuse le attività commerciali e domani scuole e uffici chiusi. Non aprirà i battenti nemmeno l'Università: chiuse per l’intera giornata tutte le strutture dell’Ateneo (Uffici Amministrativi, Poli didattici, Dipartimenti, Biblioteche, Musei, ecc.) con conseguente sospensione di tutte le attività amministrative, didattiche, scientifiche e di servizio.

Domani chiuse le scuole di ogni ordine e grado nel comune di Grosseto, dove l'allerta per il maltempo sarà innalzata a livello rosso alle 18 di domani. Aule vuote anche ad Empoli, mentre a Castelfiorentino saranno chiusi gli istituti superiori. Non apriranno le scuole di ogni ordine e grado a Manciano (Grosseto): lo rende noto il Comune spiegando che la decisione è stata presa "a seguito dei recenti eventi alluvionali e del diffuso stato emergenziale del territorio".

Anche l’Unione dei comuni dell'Empolese-Valdelsa, in provincia di Firenze, in seguito alla prevista allerta meteo con codice rosso, ha disposto per domani la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nidi compresi, per i comuni attraversati dall'Arno (Montelupo Fiorentino, Empoli, Cerreto Guidi, Capraia e Limite, Vinci, Fucecchio). Per i comuni del territorio non attraversati dall’Arno è prevista soltanto la chiusura delle scuole superiori. Niente lezione domani a Pisa, Ponsacco, San Miniato, Santa Croce, Pontedera. Stesso provvedimento a Cecina, (Livorno).