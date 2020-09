Firenze, neonata trovata morta in borsa abbandonata

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Neonata trovata morta in una borsa abbandonata a Firenze. Secondo i primi accertamenti, sarebbe stata partorita al nono mese e il parto sarebbe avvenuto da poco: la piccola aveva ancora il cordone ombelicale. La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo di indagine ipotizzando il reato di infanticidio.

La borsa era stata lasciata con la cerniera semiaperta: è quindi verosimile, secondo gli investigatori dei carabinieri, che chi l'ha lasciata sperava che la bambina potesse sopravvivere. I militari dell'Arma, che conducono le indagini, invitano "chiunque possa avere indicazioni utili a chiarire questa vicenda a rivolgersi agli inquirenti". I carabinieri hanno raccolto anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona. Le indagini sul caso sono dirette dal pm Concetta Gintoli, che ha effettuato un sopralluogo a Campi Bisenzio. In base all'articolo 578 del codice penale la procura ha aperto un procedimento contro ignoti per infanticidio.

Gli inquirenti ricordano che, in Italia, si può andare a partorire in ospedale in anonimato e lasciare il figlio all'ospedale per l'adozione. Senza che su nessun atto ufficiale compaia il nome della persona, che dunque nessuno conoscerà. In ogni caso anche dopo il parto si può lasciare il bimbo in ospedale che lo prenderà in cura .

Il rinvenimento in via di San Martino, a Campi Bisenzio, è avvenuto intorno alle 11:45 da parte del personale della farmacia comunale 'Farmapiana Spa', che si è accorto della presenza della borsa abbandonata accanto al raccoglitore dei farmaci. Da un primo esame del medico legale non presenterebbe lesioni apparenti. E' stata inoltre disposta l'autopsia per sapere se la bimba sia stata partorita quando era già morta o se sia deceduta successivamente.