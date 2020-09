Esplode macelleria, coinvolti vigili del fuoco e polizia

(FOTOGRAMMA)

Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta la notte scorsa, intorno alle 1:40, per un incendio in una macelleria di via Santa Lucia, a Reggio Calabria. La squadra è stata coinvolta in un’esplosione, probabilmente di una bombola di gpl.

Portati in ospedale, fortunatamente i cinque componenti della squadra sono stati dimessi con prognosi tra i cinque e i venti giorni. Coinvolti in modo lieve anche due agenti della Polizia.