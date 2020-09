Sciame sismico nel Sannio, chiusi uffici e scuole a Benevento

(Foto Fotogramma)

Nessun danno a cose o persone è stato rilevato dalla Protezione civile della Regione Campania a seguito dello sciame sismico registrato in provincia di Benevento.

Dopo l'ennesima scossa di terremoto delle 12.15, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha disposto l'immediata chiusura delle scuole e degli uffici pubblici di propria competenza per oggi e per domani, d'intesa con la protezione civile nazionale e il prefetto, per consentire ai vigili del fuoco una verifica sullo stato di salute degli edifici. A margine della riunione del Coc, il Centro operativo comunale, il primo cittadino ha voluto lanciare un messaggio ai cittadini: "Raccomando serenità - ha detto - Non c'è nessun panico però siamo attenti per quello che possiamo fare e per quello che ci riguarda direttamente. Ognuno ha avuto il suo compito, ora aspettiamo gli eventi sperando che questo sciame duri il minimo indispensabile e che si fermi allo sciame sismico come tale. Purtroppo è una cosa che non fa piacere, ma è così".

Anche il presidente della Provincia, Antonio Di Maria ha stabilito "che le aree museali ed espositive di proprietà, comprese quelle che in questi giorni ospitano eventi estemporanei (alla Rocca dei Rettori e nel Salone di Formazione in Largo Giosuè Carducci) restino chiuse al pubblico e tutte le iniziative già programmate rinviate fino a nuova disposizione".

Sono quattro le scosse avvertite da questa notte. La prima si è verificata alle 00.24, di magnitudo 2.2; la seconda, quella maggiormente avvertita dalla popolazione, alle 00.42 con un'intensità di 2.9 sulla scala Richter. Entrambe hanno avuto come epicentro il comune di Ceppaloni, a nove chilometri da Benevento.

L'ultima scossa è stata invece registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 11.27 (magnitudo 3.2) dopo quella delle 7.54 di magnitudo di 2.7.