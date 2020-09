A26, riapre una corsia per ogni senso di marcia

"E' in atto un piano di controllo che mi auguro venga seguito anche dal ministero come dovrebbe essere nelle sue fasi attuative. Non spetta a noi fare questo tipo di attività. Se dobbiamo farla la facciamo, perché non possiamo girare la testa dall'altra parte. Però per piacere, come ha detto anche il presidente della Regione e come mi auguro che avvenga, anche per iniziativa del ministro, si attui un programma di interventi adeguati che dia anche sicurezza e fiducia a tutti gli utenti". Lo ha detto il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, parlando con i giornalisti in merito alla chiusura del tratto di A26 per verifiche su due viadotti, poi riaperto in mattinata.



PROCURA GENOVA - "Noi non siamo l'organo che verifica la sicurezza delle infrastrutture - ha ribadito - né delle strade né delle autostrade, ma se veniamo a conoscenza nell'ambito di attività di indagine di problematiche che mettono in pericolo la sicurezza e l'incolumità pubblica non possiamo certamente girare la testa dall'altra parte, ma dobbiamo intervenire con gli strumenti più decisi e anche più equilibrati e responsabili possibili, per cercare ovviamente di dare il minor disagio possibile alla popolazione".

"Sia ben chiaro a tutti - ha detto Cozzi - che non è stato fatto nessun provvedimento avventato né da parte della Procura né da parte di Aspi. E' stato fatto un intervento tempestivo sulla base di dati certi che non poteva essere procrastinato. E con altrettanta rapidità è stato fatto un controllo sulle parti che potevano continuare a rappresentare un pericolo o comunque necessitavano di interventi e le parti che invece poteva essere riaperte".

"Non vengono prese decisioni avventate - ha aggiunto -. Nessuno di noi ha motivo di prendere decisioni avventate, che oltretutto creano problemi a non finire al pubblico ma anche agli stessi operatori che le devono prendere. Per tutta la notte ho prestato attenzione alla situazione, non è che vengono prese a cuor leggero questo tipo di decisioni".

Intanto la circolazione sulle due direzioni di marcia nel tratto compreso tra l'allacciamento con l'autostrada A10 e lo svincolo di Masone, è stata riaperta alle 10:30. Nella notte la Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia ha realizzato uno scambio di carreggiata tale da garantire una corsia di scorrimento per senso di marcia. L'assetto predisposto consentirà comunque l'adozione delle verifiche tecniche sulle opere, così come pianificato.



TOTI - "Siamo in guerra, in emergenza, siamo a Stalingrado. Il governo si deve far carico, da oggi e fino al ripristino delle condizioni di normale vivibilità, di tutto quello che accade: trasporti, come per il Morandi, terminal portuali, di tutto perché siamo in una vera situazione di emergenza" ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. "Non possiamo reggere questa situazione oltre una settimana. E non può reggerla il Paese".