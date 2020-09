Firenze, coppia accoltellata in strada: fermato aggressore

Coppia accoltellata a Firenze, arrestato un uomo. Si tratta di un 54enne italiano che avrebbe aggredito la coppia e il loro cane questa mattina in viale Aleardi. Dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio. Il presunto aggressore è stato rintracciato da una pattuglia dei carabinieri nella vicina piazza Tasso.

Ancora da chiarire il movente dell'aggressione. Da quanto appreso, la coppia e il 54enne si conoscevano. La donna accoltellata, un'italiana di 39 anni, arrivata in codice rosso all'ospedale di Torregalli, non sarebbe in pericolo di vita ma è stata sottoposta a un intervento chirurgico per una coltellata al fianco sinistro. Più lievi le ferite del compagno, un italiano di 44 anni, colpito di striscio, che è già stato dimesso dal pronto soccorso. Gravi anche le condizioni del cane della coppia.

A seguito di una chiamata del proprietario di un bar in via Aleardi, questa mattina intorno alle 7,40, dove sarebbe scoppiata una lite, è intervenuto il personale della polizia che ha immediatamente inviato una nota circolare a tutte le forze di polizia, fornendo una sommaria descrizione dell'aggressore che era scappato dopo aver inferto le coltellate. Una pattuglia della stazione dei carabinieri di Palazzo Pitti ha individuato l'uomo nella zona di Piazza Tasso e lo ha condotto in caserma per gli accertamenti. La ricostruzione dei fatti è ancora in corso da parte di carabinieri e polizia, che stanno procedendo congiuntamente. I motivi dell'aggressione sono in fase di approfondimento.

Il 44enne ferito di striscio, già dimesso dal pronto soccorso, era già stato coinvolto in un accoltellamento lo scorso 3 agosto vicino a un bar nella zona di Porta Romana.