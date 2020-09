Roma, neonata muore in campo rom: indagati i genitori

(Fotogramma)

Sono indagati i genitori della neonata di cinque mesi morta nel campo rom di via Candoni a Roma. La procura ha aperto un fascicolo e procede per morte come conseguenza di altro reato. Saranno le indagini dei carabinieri della Compagnia Roma Eur e l’autopsia disposta dal pm a chiarire le cause della morte. Non si esclude che possa essere legata a problemi di malnutrizione, ipotesi che rientrerebbe nella fattispecie del reato di maltrattamenti in famiglia. Ad avvisare i carabinieri è stato il 118 che, una volta sul posto, ha tentato senza successo di rianimare la bimba.