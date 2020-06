16enni scomparsi, l'appello della mamma di Nicolò

(Facebook /Tiziana Tonetti)

"Premetto che è una cosa molto seria". Inizia così l'appello di Tiziana Tonetti, mamma del 16enne Nicolò, che su Facebook ha lanciato il grido d'aiuto da Alessandria per la scomparsa del figlio e della coetanea Marika. I due, spiega, non danno notizie dallo scorso mercoledì e "sono scomparsi in momenti differenti". Si tratta di Marika DeCata e Nicolò Balbiano.

Lui, spiega la madre "è alto 185 cm, corporatura longilinea, capelli corti castani, occhi verdi. Al momento della scomparsa indossava una felpa grigia con cappuccio, pantaloni tipo tuta neri, scarpe nike nere e un giubbotto di pelle nera. Sicuramente - aggiunge - "i due ragazzi si trovano in compagnia di una terza persona", una certa Alessia "di 25 anni munita di un'autovettura nissan micra di colore grigio argento metallizzato. Chiunque avesse informazioni utili - la richiesta - è pregato di contattarmi in privato via messanger, oppure di contattare le forze dell'ordine. È stata sporta denuncia di scomparsa di entrambi i ragazzi. Vi prego - aggiunge la mamma di Nicolò - di condividere il più possibile questo post".

Almeno per ora sul caso non sembra esserci alcuna novità: "È così assordante questo silenzio", il post di qualche ora fa di Tiziana, alla ricerca dei ragazzi.