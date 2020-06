Auto affiora dal Piave, dentro il corpo dell'ex assessore scomparso

In un'auto affiorata dal Piave ad Alano, nel bellunese, è stato ritrovato oggi il corpo dell'ex assessore del Comune di Quero, Angelo Dalla Favera, 80 anni. L'anziano era scomparso domenica 17 novembre, dopo essere partito da casa con alla guida della auto, come sempre per andare a giocare a carte in un bar del paese. Ma al bar non era mai arrivato.