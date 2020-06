Vortice in arrivo sull'Italia

(Fotogramma)

I venti freddi di Bora hanno spazzato le nubi su molte regioni facendo ritornare il sole al Centro-Nord. Il maltempo, però, non è ancora finito e un vortice ciclonico dal Nord Africa sta per avvicinarsi minacciosamente alla Sardegna. Il team del sito ilmeteo.it comunica quindi per oggi un forte peggioramento del tempo sull'isola con piogge e temporali che dai settori meridionali (cagliaritano e Sud Sardegna) investiranno le aree orientali, anche sotto forma di nubifragi. Le piogge risulteranno molto abbondanti e potranno creare qualche disagio lungo tutta la costa orientale. Entro sera il tempo andrà peggiorando anche in Sicilia con qualche pioggia.

Ilmeteo.it avverte inoltre che domani continuerà a piovere sulla Sardegna, anche se meno intensamente, mentre il tempo peggiorerà fortemente sulla Calabria ionica e sulla Puglia meridionale, dove venti forti di Scirocco flagelleranno le coste. Piogge abbondanti insisteranno sulle medesime zone per parecchie ore. Anche su questi settori il rischio di nubifragi e allagamenti sarà alto. Sul resto d’Italia il tempo invece sarà più tranquillo, soleggiato e freddo al Nord, spesso nuvoloso al Centro, ma con scarse precipitazioni.