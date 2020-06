Deputata Italia Viva indagata per falso

(Fotogramma)

La Dda di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati la deputata di Italia Viva Giuseppina Occhionero, accusata di falso in concorso. Secondo l'accusa, la parlamentare, che lo scorso 5 novembre è stata interrogata dai pm di Palermo, avrebbe fatto passare Antonello Nicosia, poi finito in manette, per suo assistente.

In questo modo Nicosia è riuscito ad andare in carcere e parlare con i detenuti anche se non ne aveva diritto. A Nicosia viene invece contestato il concorso in falso aggravato.